Dərs Evi подвел итоги деятельности за пять прошедших лет и наметил планы грядущего учебного года на официальной церемонии открытия своего филиала на Нариманова.

За 5 лет центр подготовил к поступлению в вузы свыше 1000 абитуриентов. Центр специализируется на подготовке учеников 8-11-х классов к выпускным и вступительным экзаменам, проводимым Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), а также на обучении английскому языку и подготовке к международным экзаменам SAT, IELTS. При подготовке учеников особое внимание уделяется их психологическому состоянию, мотивации и стресс-менеджменту, а также правильному выбору профессии, для чего в центре проводят специальный тест "Профориентатор". В Dərs Evi все уроки проводятся на основании уникальной методики, разработанной экспертами из Америки и Израиля. Этот опыт был адаптирован для местной программы согласно требованиям ГЭЦ.

Действующий в рамках Dərs Evi центр образования за рубежом GET уже добился предоставления азербайджанским студентам стипендий на общую сумму в $250 тысяч для обучения в школах и университетах США, Канады, Великобритании, Австралии, странах Европы и Азии.

Айсель Агаева, набравшая в этом году среди учеников центра максимальный балл на вступительном экзамене, была награждена годовой стипендией в размере 1000 манатов. Показавший второй максимальный результат Эмин Ализаде был награжден командой Dərs Evi персональным компьютером.

Подарками были награждены и все остальные абитуриенты, набравшие более 600 баллов и показавшие максимальный прогресс в подготовке к экзаменам. Так, Фируза Азизова за период подготовки в центре улучшила свой результат на 583 балла, а Нияз Агаев - на 514 баллов.

Студенты и их родители благодарили сотрудников центра за "путевку в жизнь". По словам матери Эмина Ализаде, Нигяр ханум, за те два года, что ее сын готовился к экзамену в Dərs Evi, она, как настоящий перфекционист, старалась найти хоть один недочет в работе центра, но не смогла.

На церемонии открытия помимо учеников, родителей и директоров школ присутствовали партнеры и друзья Dərs Evi. Почетными гостями были проректор университета ADA Гюльнур Исмаил и бизнес-коуч Эльчин Азимли. Они оба отметили, что в новой системе ценностей крайне важно, чтобы студенты получали не только знания, но и инновационные навыки обучения, с чем успешно справляется Dərs Evi с первого года своего открытия.

В завершении церемонии открытия глава центра Павел Белорусский упомянул, что подарки ждут не только выпускников Dərs Evi, но и новых абитуриентов Наримановского филиала - всем ученикам, записавшимся в новый филиал, будет предоставлен в подарок целый месяц занятий.

Но поторопитесь: количество мест ограничено.

Любителей подарков и конкурсов ждет отличная новость! 10 сентября Dərs Evi проводит конкурс знаний, где у учеников 8-11-х классов будет возможность выиграть ноутбук, велосипед или смарт-часы. Зарегистрироваться на конкурс можно по ссылке http://bit.ly/bilik10

Адреса: филиал "Нариманов" - ул. Тебриз, 85 D, филиал "Ясамал" - пр. Г.Джавида, 87.

Тел: *3377

https://youtu.be/R5lbr0GIAyU

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С видео с церемонии открытия можно ознакомиться по следующим ссылкам: https://www.youtube.com/watch?v=R5lbr0GIAyU&feature=youtu.be; https://www.youtube.com/watch?v=vsaUgaEDP6I&feature=youtu.be

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