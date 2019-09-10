Вице-премьер Али Ахмедов, как и представители районных организаций правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) по Баку и Абшерону, принявшие участие в акции по сдаче крови шестого сентября, прошел врачебное обследование, и никаких противопоказаний быть донором выявлено не было. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

В ходе акции кровь у добровольных доноров брали опытные медработники НИИ гематологии и трансфузиологии им. Б.Эйвазова.

"В том числе, во время акции кровь сдал и зампред - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов. Как и другие доноры, Али Ахмедов прошел врачебное обследование, и никаких противопоказаний быть донором выявлено не было. Он неоднократно сдавал кровь, и полностью подходит для донорства, поэтому кровь была взята. Процесс сдачи крови прошел нормально. Возраст донора должен быть в пределах 18-65 лет. Доноры старше 65 лет на основании заключения врача могут участвовать как в первый раз, так и в повторной акции сдачи крови", - говорится в сообщении.

Напомним, что шестого сентября в штаб-квартире ПЕА представители районной организации ПЕА по Баку и Абшерону, включая секретариат ПЕА, приняли участие в акции по сдаче крови в связи с днем Ашура.

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