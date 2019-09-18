Запущен один из четырех эскалаторов на станции метро "Низами" Бакинского метрополитена, остановленного на ремонт в июне этого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", передает Day.Az.

Во время ремонта были демонтированы основные части эскалатора, обновлены и установлены необходимые детали.

Особо следует отметить, что эскалаторы этого типа останавливаются на ремонт после пробега почти в 110 тысяч километров.

Отметим, что в последний раз капитальный ремонт эскалатора был проведен в 2012 году.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!