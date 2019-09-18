https://news.day.az/society/1157520.html На станции метро «Низами» отремонтировали эскалатор - ФОТО
На станции метро «Низами» отремонтировали эскалатор - ФОТО
Запущен один из четырех эскалаторов на станции метро "Низами" Бакинского метрополитена, остановленного на ремонт в июне этого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", передает Day.Az.
Во время ремонта были демонтированы основные части эскалатора, обновлены и установлены необходимые детали.
Особо следует отметить, что эскалаторы этого типа останавливаются на ремонт после пробега почти в 110 тысяч километров.
Отметим, что в последний раз капитальный ремонт эскалатора был проведен в 2012 году.
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