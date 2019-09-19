https://news.day.az/society/1157689.html В Баку открылась пятая выставка товаров стран Шелкового пути
В Баку открылась пятая выставка товаров стран Шелкового пути
В Баку открылась пятая выставка товаров стран Шелкового пути. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в четверг.
На выставке представлена продукция сельского хозяйства, легкой промышленности, бытовая техника, строительные товары и др. Это товары производителей из провинций Шэньси, Аньхой, Хубэй, Суар и других регионов Китая.
Выставка будет проходить в течение двух дней.
Организатором выставки является Торгово-промышленная палата Азербайджана, исполнитель - бизнес-консалтинговая структура Huahe international.
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