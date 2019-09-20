В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Avtosfer.az, автомобиль ВАЗ, проехавший на красный свет на перекрестке, на высокой скорости врезался в Mercedes, передает Day.Az.

От сильного удара Mercedes задел ехавший рядом автомобиль.

Авария попала на камеру наблюдения.

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