https://news.day.az/society/1158111.html В Баку водитель проехал на красный свет и врезался в Mercedes - ВИДЕО
В Баку водитель проехал на красный свет и врезался в Mercedes - ВИДЕО
В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Avtosfer.az, автомобиль ВАЗ, проехавший на красный свет на перекрестке, на высокой скорости врезался в Mercedes, передает Day.Az.
От сильного удара Mercedes задел ехавший рядом автомобиль.
Авария попала на камеру наблюдения.
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