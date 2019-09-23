За последние 18 лет в Азербайджане увеличилось число женщин, занятых научными исследованиями.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в 2000 году в стране научными исследованием и работой были заняты три тысячи 572 женщины. В 2010 их число достигло 5096, а в 2018 году - 5117 человек.

Число женщин-исследователей, занятых научной работой, в 2010 году составило 2312 человек, а в 2018 году - 3459, остальные - техники, вспомогательный состав и другой персонал.

Большинство женщин - 2307 человек - вели исследования по естественным наукам. Вторая по числу занятых женщин область - гуманитарные науки.

Согласно прошлогодней информации, в гуманитарной сфере исследования вели 832 женщины. Меньше всего исследований проведено женщинами в медицинской сфере. За прошлый год всего три женщины провели исследования в области медицины и только у одной из них была научная степень (доктор философии).

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