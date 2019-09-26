Тяжелое ДТП с участием автобуса в Сумгайыте, есть пострадавший - ФОТО
В Сумгайыте совершил ДТП автомобиль, уступивший дорогу пешеходу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Зульфи Гаджиева.
Автомобиль марки "Mercedes" врезался в стоявший перед ним маршрутный пассажирский автобус №12. В результате аварии водитель автомобиля получил травму.
Как сообщил АПА начальник Управления автотранспорта и пассажироперевозок Сумгайыта Тофиг Сайдумов, в результате ДТП никто из пассажиров автобуса не пострадал: "Водитель автомобиля марки "Mercedes", функционирующего как такси, потерял управление, пытаясь уступить дорогу пешеходу, переходившему дорогу по пешеходному переходу, и в результате этого машина врезалась в пассажирский автобус. Никто из пассажиров не пострадал".
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