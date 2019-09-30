https://news.day.az/society/1161129.html В этих частях Губы будут перебои с газом
В этих частях Губы будут перебои с газом
Сегодня с 09:30 новая газопроводная линия на ул. М. Аджами в Губинском районе будет подсоединена к источнику газоснабжения. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Кроме того, в селе Алексеевка будут устранены утечки газа. Также будут перенесены газопроводные линии по просп. Г. Алиева в Губе и селе Нугяди-2.
По этой причине в центре города Губа и в нескольких населенных пунктах района газ будет подаваться с ограничениями.
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