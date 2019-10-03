Продление контракта по проведению Формулы-1 до 2023 года, новые возможности позволили сэкономить около 50 миллионов долларов.

Об этом сказала руководитель отдела маркетинга и коммуникации Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Она сообщила, что в 2019 году Гран-при Азербайджана наблюдали 90,2 млн телезрителей и это больше прошлогоднего на 10 процентов.

О Гран-при Азербайджана 2019 опубликовано свыше 37 тысяч статей. Их медийная стоимость составила 131 миллион долларов. В целом 307 миллионов человек в том или ином виде получили информацию об этом состязании в Баку.

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