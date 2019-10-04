https://news.day.az/society/1162590.html В этих частях Азербайджана будут перебои в подаче газа
В этих частях Азербайджана будут перебои в подаче газа
Сегодня с 10:00 на газопроводе среднего давления, снабжающего газом пос. Масазыр в Абшеронском районе Азербайджана, будут вестись наладочные работы, в связи с чем в газоснабжении поселка будут перебои. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
С 10:00 также будет приостановлено газоснабжение центра и ряда населенных пунктов Зардабского района.
Кроме того, с 10:00 до 16:00 в отдельные населенные пункты Лянкяранского района газ будет подаваться с ограничениями в связи с переносом газопровода на 8-м км магистральной линии "Ордахал-Ярдымлы".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре