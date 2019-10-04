Сегодня с 10:00 на газопроводе среднего давления, снабжающего газом пос. Масазыр в Абшеронском районе Азербайджана, будут вестись наладочные работы, в связи с чем в газоснабжении поселка будут перебои. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

С 10:00 также будет приостановлено газоснабжение центра и ряда населенных пунктов Зардабского района.

Кроме того, с 10:00 до 16:00 в отдельные населенные пункты Лянкяранского района газ будет подаваться с ограничениями в связи с переносом газопровода на 8-м км магистральной линии "Ордахал-Ярдымлы".

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