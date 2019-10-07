Второй месяц осени, а половина населения Баку все еще ходит в футболках по улицам и не верит в то, что в Азербайджане может быть золотая осень. Day.Az решил представить фотофакты, опровергающие подобное мнение.

Известные азербайджанские фотографы Рустам Магеррамов и Вахид Гасанов круглый год путешествуют по стране и снимают невероятную природу нашей родины. В их фотографиях можно увидеть уникальность нашей флоры и фауны, буйство рек и водопадов, крутость склонов и широту равнин. Своими работами они делятся на страницах в Instagram, где вызывают восторг и любовь к природе Азербайджана у пользователей соцсети.

Мы выбрали снятые ими в разных районах страны фотографии, где осень разукрасила листву яркими красками.

Бешбармаг

Набрань

Шабран

Исмаиллинский район

Озеро Гейгель

Закаталы

Лянкяран

Ф. Агаларова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!