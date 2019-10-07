Золотая осень в Азербайджане: восхитительные кадры - ФОТОРЕПОРТАЖ
Второй месяц осени, а половина населения Баку все еще ходит в футболках по улицам и не верит в то, что в Азербайджане может быть золотая осень. Day.Az решил представить фотофакты, опровергающие подобное мнение.
Известные азербайджанские фотографы Рустам Магеррамов и Вахид Гасанов круглый год путешествуют по стране и снимают невероятную природу нашей родины. В их фотографиях можно увидеть уникальность нашей флоры и фауны, буйство рек и водопадов, крутость склонов и широту равнин. Своими работами они делятся на страницах в Instagram, где вызывают восторг и любовь к природе Азербайджана у пользователей соцсети.
Мы выбрали снятые ими в разных районах страны фотографии, где осень разукрасила листву яркими красками.
Бешбармаг
Набрань
Шабран
Исмаиллинский район
Озеро Гейгель
Закаталы
Лянкяран
Ф. Агаларова
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