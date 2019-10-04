В Баку продолжаются работы по реконструкции зоологического парка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор парка Азер Гусейнов.

По его словам, в настоящий момент проводится замена и совершенствование электрической, канализационной и водной систем.

"Работа в парке идет своим ходом. Здесь строятся новые вольеры, улучшается среда. Таким темпом парк может открыть свои двери для посетителей в следующем году. Задержка с открытием связана с тем, что к каждому направлению работы используется особый подход и соблюдаются все требования правил безопасности. Когда реконструкция завершится, перед посетителями предстанет совершенно новый парк. От старого ничего не останется", - сказал Гусейнов.

Директор также добавил, что в зоопарк привезут новых животных.

"На данный момент также ведутся работы по благоустройству среды для обитателей парка. Однако, в скором времени сюда привезут больше животных", - добавил он.

Отметим, что в начале этого года зоологический парк Баку был закрыт для реконструкции и расширения. Территория парка до закрытия составляла 2.25 га. После открытия ожидается, что она увеличится до 4.25 га. На время проведения работ животных переселили на территорию в Гарадагском районе.

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