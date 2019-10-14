В БГУ состоится церемония прощания с академиком Васимом Мамедалиевым - ОБНОВЛЕНО
10:33
Церемония прощания с академиком Васимом Мамедалиевым пройдет сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ). Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на университет, передает Day.Az.
Церемония будет проходить с 13:00 до 15:00.
Напомним, что заведующий кафедрой арабской филологии факультета востоковедения Бакинского государственного университета, академик Васим Мамедалиев скончался накануне в возрасте 77 лет.
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09:34
Заведующий кафедрой арабской филологии факультета востоковедения Бакинского государственного университета, академик Васим Мамедалиев скончался в возрасте 77 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается на официальной странице университета.
Васим Мамедалиев родился 27 августа 1942 года в Баку. Является автором более 160 научных трудов, в том числе, 21 монографии. Более 50 его научных статей были напечатаны за рубежом. Вместе с академиком Зией Буниячтовым впервые перевел Коран на азербайджанский язык. Данный перевод был издан в 1991 году.
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