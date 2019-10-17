Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с президентом Bahar Energy Operating Company (BEOC) Джоном Харкинсом.

Поздравив Джона Харкинса с назначением, Эльмар Гасымов подробно проинформировал гостя о Бакинской высшей школе нефти, учебном процессе, проделанной работе и достигнутых успехах.

Отметив, что молодые люди, которые показывают высокие результаты на проводимых в стране самых интеллектуальных и вступительных экзаменах, выбирают Бакинскую высшую школу нефти, Эльмар Гасымов сказал, что 23 из 102-ух студентов, удостоенных президентских стипендий в этом году, являются студентами БВШН.

"Бакинская высшая школа нефти готовит профессиональных англоязычных инженеров в соответствии с современными международными системами образования. Школа тесно сотрудничает с местными и транснациональными компаниями международного уровня. Выпускники школы проходят стажировку в партнерских компаниях и в дальнейшем устраиваются там на работу" - добавил он.

В то же время ректор выразил надежду, что в будущем несколько выпускников Бакинской высшей школы нефти будут работать в BEOC.

Джон Харкинс, в свою очередь, заявил, что 12 из 800 сотрудников Bahar Energy Operating Company являются профессиональными инженерами. Он также сказал, что если 5 лет назад в компании работало 12 иностранных сотрудников, то сегодня их количество составляет всего 3 человека. Джон Харкинс отметил, что это произошло, потому что на руководящих должностях, которые раньше занимали иностранные граждане, теперь работают местные специалисты.

"Ваш кампус, который соответствует мировым стандартам, и ваши многофункциональные лаборатории позволяют студентам познакомиться с реальным бизнесом. Я сам инженер и поэтому понимаю важность производственной практики для инженеров. В данном контексте мы хотели бы, чтобы студенты Бакинской высшей школы нефти поближе познакомились с нашей структурой. Это позволит нам познакомиться с высокопотенциальными студентами и предоставить им работу в случае необходимости" - сказал он.

В конце встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по взаимному сотрудничеству.

Меморандум предусматривает прохождение студентами Бакинской высшей школы нефти производственной практики в Bahar Energy Operating Company, проведение сотрудниками BEOC мастер-классов для студентов БВШН, а также дальнейшее расширение сотрудничества между БВШН и BEOC.

Bahar Energy Operating Company является дочерней компанией американской компании Greenfields Petroleum, которая работает на месторождениях Bahar и Qum dəniz.

Напомним, что 22 декабря 2009 года Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики и Bahar Energy Operating Company подписали соглашение о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на месторождениях Bahar и Qum dəniz

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