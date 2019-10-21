https://news.day.az/society/1167708.html В этих частях Азербайджана будут перебои в подаче газа
В этих частях Азербайджана будут перебои в подаче газа
С сегодняшнего утра начались наладочные работы на несущем подземном газопроводе среднего давления на отрезке от проспекта Мугань до проспекта Гейдара Алиева в Сабирабадском районе, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ПО Азеригаз.
В период работ газ в часть райцентра будет подаваться с перебоями.
Также на линии в направлении села Вельвеле Хачмазского района будут проведены ремонтно-восстановительные работы, поэтому газоснабжение у группы абонентов приостановлено.
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