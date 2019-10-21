С сегодняшнего утра начались наладочные работы на несущем подземном газопроводе среднего давления на отрезке от проспекта Мугань до проспекта Гейдара Алиева в Сабирабадском районе, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ПО Азеригаз.

В период работ газ в часть райцентра будет подаваться с перебоями.

Также на линии в направлении села Вельвеле Хачмазского района будут проведены ремонтно-восстановительные работы, поэтому газоснабжение у группы абонентов приостановлено.

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