https://news.day.az/society/1168139.html В Азербайджане утвердили новую пошлину за техосмотр автомобилей
В Азербайджане утвердили новую пошлину за техосмотр автомобилей
В Азербайджане повысилась госпошлина за техосмотр автотранспортных средств.
Это отражено в поправке к закону "О государственной пошлине", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменениям, стоимость техосмотра повышается с 20 до 30 манатов.
После обсуждений изменение было принято в третьем чтении.
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