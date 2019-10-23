В Наримановском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в районе "багировского моста".

Автомобиль марки Wolksvagen, управляемый нетрезвым водителем, потерял управление и врезался на большой скорости в бордюр. От сильного удара пассажира выбросило из салона через лобовое стекло.

Автомобилю был нанесен серьезный ущерб.

По сообщению, при прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель Тебриз Джафарли оказал сопротивление полиции и пытался сбежать из медучреждения, но был задержан и привлечен к административной ответственности.

Пассажир Ибрагимов Кянан Шакир оглу 1990 г.р., также находившийся в нетрезвом состоянии, получил серьезные травмы. Выясняются обстоятельства ДТП.

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