Пьяный водитель устроил тяжелое ДТП в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Наримановском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в районе "багировского моста".
Автомобиль марки Wolksvagen, управляемый нетрезвым водителем, потерял управление и врезался на большой скорости в бордюр. От сильного удара пассажира выбросило из салона через лобовое стекло.
Автомобилю был нанесен серьезный ущерб.
По сообщению, при прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель Тебриз Джафарли оказал сопротивление полиции и пытался сбежать из медучреждения, но был задержан и привлечен к административной ответственности.
Пассажир Ибрагимов Кянан Шакир оглу 1990 г.р., также находившийся в нетрезвом состоянии, получил серьезные травмы. Выясняются обстоятельства ДТП.
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