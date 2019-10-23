Сегодня в университете ADA начала работу 13-ая международная конференция на тему "Применение информационно-коммуникационных технологий" (AICT 2019). Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend с мероприятия.

В начале заседания конференции выступил экс-посол Азербайджана в США, ректор ADA Хафиз Пашаев, который выразил надежду на то, что мероприятие внесет вклад в развитие соответствующей сферы в стране.

Также Пашаев отметил, что конференция посвящена наследию выдающегося ученого Лютфи Заде.

Отметим, что конференция проходит в Азербайджане в четвертый раз, а девять раз она проводилась за рубежом.

Мероприятие спонсируется со стороны Pasha Bank.

На конференцию собрались ученые и специалисты из более чем 20 стран. Тематика обсуждений посвящена последним разработкам в области использования ИКТ в науке, образовании, бизнесе, промышленности, управлении, медицине, социальной сфере и гуманитарной сфере.

AICT 2019 продолжит свою работу до 25 октября.

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