Главный редактор RT Маргарита Симоньян отказалась отвечать на уточняющие вопросы Ксении Собчак о беседе с Александром Петровым и Русланом Бошировым и пригрозила уйти с интервью, передает Day.Az со ссылкой на "Лента ру".

Симоньян прервала вопрос Собчак, не дослушав его. "У меня был свой рациональный вопрос, когда я на это смотрела, потому что было понятно, что они - парни с айфонами, ну современные сорокалетние мужики..." - начала Собчак.

Главный редактор RT перебила журналистку, заметив, что она обещала не задавать таких вопросов. Симоньян пояснила, что для ответа ей надо пересмотреть беседу с Петровым и Бошировым. "Я сейчас просто встану и уйду, потому что ты меня обманываешь", - пояснила она, заметив, что согласовала другие вопросы. "Я не помню эту историю про айфоны", - отрезала она.

Собчак ответила, что никакой истории не было, и Симоньян даже не знает, какой вопрос она планировала задать. "Как это не знаю, я знаю: что они живут в современном мире, а на самом деле они не знали ничего про айфоны. А как же они тогда нашли твой телефон?.. Вот этих вопросов у нас с тобой не было. Если ты дальше будешь задавать вопросы вот эти из "списка Рената", давай договоримся, что я сразу уйду", - заявила она (сотрудник передачи Собчак по имени Ренат ранее переслал Симоньян вопросы для интервью, - прим. "Ленты.ру").

Собчак пояснила, что тот факт, что Петров и Боширов заявили, что у них нет никакой современной техники, показался ей странным, и пояснила, что для рассуждений на эту тему пересматривать интервью не нужно. "Я хочу отвечать, ты этот вопрос мне прислала 15 минут назад, я не помню, понимаешь? Все нужно сейчас сесть, пересмотреть интервью, которое было год назад... Ну слушай, ладно, все, правда", - заключила Симоньян и закатила глаза.

Интервью Симоньян с Петровым и Бошировым вышло в сентябре 2018 года. Их рассказ о якобы туристической поездке в Великобританию аудитория восприняла недоверчиво. Лондон обвинил Петрова и Боширова в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ядом "Новичок". Позже в СМИ появилась информация, что под этими псевдонимами скрывались офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Кремль отвергает все обвинения Лондона.