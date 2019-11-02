В связи с ухудшением погоды Азербайджанская госкомпания SOCAR максимально усилила меры безопасности, около 150 нефтяников были эвакуированы с морских платформ. Об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию, передает Day.Az.

В связи с резким ухудшением погодных условий SOCAR максимально усилила меры безопасности, ограничив работы вне помещений.

Также, в связи с возможной чрезвычайной ситуацией поддерживается непрерывный контакт с другими организациями и учреждениями, ситуация находится под постоянным контролем.

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