https://news.day.az/society/1171934.html SOCAR эвакуировала 150 нефтяников в связи с ухудшением погоды
SOCAR эвакуировала 150 нефтяников в связи с ухудшением погоды
В связи с ухудшением погоды Азербайджанская госкомпания SOCAR максимально усилила меры безопасности, около 150 нефтяников были эвакуированы с морских платформ. Об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию, передает Day.Az.
В связи с резким ухудшением погодных условий SOCAR максимально усилила меры безопасности, ограничив работы вне помещений.
Также, в связи с возможной чрезвычайной ситуацией поддерживается непрерывный контакт с другими организациями и учреждениями, ситуация находится под постоянным контролем.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре