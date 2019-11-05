Баку пассажиры избили водителя автобуса.

Хулиганство имело место 4 ноября в 18:30 на Московском проспекте возле здания №46, что на территории Насиминского района.

Как передает Day.Az, об этом Oxu.Az сообщили в Управлении полиции этого района.

В автобусе марки İsuzu, следовавшем по маршруту №61 и принадлежащем компании Xaliq Faiqoğlu, четверо пассажиров избили водителя - жителя Баку Октая Арсалам оглу Гусейнова 1967 года рождения.

В компании Xaliq Faiqoğlu заявили, что инцидент произошел после того, как пассажир потребовал от водителя остановиться в неустановленном для этого месте.

После того, как автобус доехал до остановки, один из пассажиров нанес водителю телесные повреждения.

В связи с фактом соответствующие органы проводят расследование.

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