https://news.day.az/society/1173806.html В бакинском метро появятся новые поезда - СРОКИ
В бакинском метро появятся новые поезда - СРОКИ
"Бакинский метрополитен" подписал контракт на закупку 60 новых вагонов в течение последующих трех лет.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный инженер по эксплуатации ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов.
Он сообщил, что очередной новый поезд будет в Баку привезут в феврале будущего года.
"Ежегодно будут доставляться 20 новых вагонов, первый поезд будет доставлен в Баку в феврале 2020 года", - сказал Османов.
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