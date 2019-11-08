https://news.day.az/society/1173949.html Тяжелое ДТП в Сумгайыте, пострадали 3 члена одной семьи
Тяжелое ДТП в Сумгайыте, пострадали 3 члена одной семьи
В Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого три человека получили травмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух легковых автомобилей Ахундзаде Арзу Нуреддин оглу (1990 г.р.), Ахундзаде Гусейн Джавид оглу (2014 г.р.) и его сестра Ахундзаде Фатима Джавид гызы (2012 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы.
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