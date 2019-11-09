https://news.day.az/society/1173964.html Трагедия в Сумгайыте, погиб мужчина
Трагедия в Сумгайыте, погиб мужчина
В Сумгайыте произошел смертельный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в 4-м микрорайоне города.
Житель города Меликов Имран Садулла оглу 1970 г.р. поднялся на крышу пятиэтажного дома, где им был сооружен голубятник. Увлекшись, И.Меликов из-за неосторожности выпал с крыши. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Тело направлено на экспертизу.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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