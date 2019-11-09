В Сумгайыте произошел смертельный случай.  

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в 4-м микрорайоне города.

Житель города Меликов Имран Садулла оглу 1970 г.р. поднялся на крышу пятиэтажного дома, где им был сооружен голубятник. Увлекшись, И.Меликов из-за неосторожности выпал с крыши. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Тело направлено на экспертизу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.     

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