Сегодня на Бакинском приморском бульваре проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии с этого наполненного позитивом мероприятия.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага.

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева об учреждении Дня Государственного флага от 17 ноября 2009 года, ежегодно девятого ноября в Азербайджане отмечается День Государственного флага Азербайджана.

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