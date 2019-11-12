Сегодня в течение дня в части Насиминского района Баку вода будет подаваться с перебоями.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).

Ограничения связаны с работами по подключению к источнику водоснабжения новых линий.

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