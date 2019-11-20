В ближайшее время из Европы в Азербайджан депортируют более тысячи человек.

Об этом, как передает Day.Az, сказал начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов в интервью Real TV.

Гусейнов отметил, что процесс депортации граждан Азербайджана из Европы на родину осуществляется c 1 сентября 2014 года, после заключения соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом о реадмиссии.

По словам начальника Госслужбы, с того дня в Азербайджан были депортированы 1385 человек и скоро ожидается депортация примерно такого же количества человек. Этот процесс будет осуществляться поэтапно.

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