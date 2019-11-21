В городе Лиман Лянкяранского района произошло ДТП со смертельным исходом. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки ВАЗ-2107, управляемый жителем Джалилабада Азером Кямран оглу Джамаловым 1991 г.р., сбил Балагыз Абдулгусейн гызы Гулиеву. 

Совершив наезд на пешехода, водитель скрылся с месте происшествия. 

Пострадавшая была госпитализирована очевидцами происшествия, однако спасти ее не удалось. 

По последним данным, водитель уже задержан. 

Выясняются обстоятельства происшествия. 

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