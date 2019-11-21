https://news.day.az/society/1177699.html В Лянкяране ВАЗ сбил насмерть девушку
В Лянкяране ВАЗ сбил насмерть девушку
В городе Лиман Лянкяранского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки ВАЗ-2107, управляемый жителем Джалилабада Азером Кямран оглу Джамаловым 1991 г.р., сбил Балагыз Абдулгусейн гызы Гулиеву.
Совершив наезд на пешехода, водитель скрылся с месте происшествия.
Пострадавшая была госпитализирована очевидцами происшествия, однако спасти ее не удалось.
По последним данным, водитель уже задержан.
Выясняются обстоятельства происшествия.
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