Главное Управление дорожной полиции Баку обратилось к водителям в связи с изменением погодных условий.

Как передает Day.Az в управлении, согласно информации МЭПР, с сегодняшнего дня на территории республики ожидается изменение погодных условий.

"В связи с этим, ГУДП обращается к водителям с просьбой быть внимательными во время вождения, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, не тормозить резко и не совершать без надобности обгоны и другие маневры. Также необходимо быть осторожными, проезжая по лужам в дождливую погоду".

Учитывая вероятность обледенения дорог в некоторых горных районах страны, не рекомендуется управлять транспортным средством людям с небольшим опытом вождения.

"Пешеходы также должны строго соблюдать меры безопасности на дорогах с учетом резкого изменения погодных условий. В темное время суток или в условиях ограниченного видения рекомендуется быть в одежде в ярких тонах, внимательно переходить дорогу", - говорится в обращении.