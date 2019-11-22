Недавно в некоторых местах Баку были установлены автоматы "Azpulmat", раздающие деньги в долг. Установленные в Низаминском районе столицы автоматы буквально за 10 секунд выдают в долг 20 манатов при вводе отпечатка пальца и сканировании удостоверения личности.

Сотрудник "Yeni Müsavat" понаблюдал за людьми, выстроившимися в огромную очередь у одного из автоматов, передает Day.Az.

Выяснилось, что большинство желающих получить в долг 20 манатов - безработные и люди без высшего образования.

Данные "терминалы" установлены в столице уже более 10 дней, однако ни в СМИ, ни в социальных сетях нет какой-либо конкретной информации об этих автоматах, люди узнают о них через знакомых. В ходе проведенного расследования редакция сайта связалась с несколькими экономическими экспертами, которые тоже не имели никакой информации по данному вопросу. Позвонив по номеру, указанному на сайте "azpul.az", редакция попытались выяснить, какому банку принадлежат указанные терминалы. На что получили ответ, что автоматы не являются собственностью какого-либо банка, это просто ломбард.

Что касается принципа работы автомата, необходимо приложить к сканеру обе стороны удостоверения. Также у вас берется отпечаток пальца и делается фото. Автомат оформляет на ваше имя долг. Долг выдается на период от 5 до 21 дня. Человек, вернувший свой долг в течение 5 дней с комиссией в 1 манат, может взять в долг уже 40 манатов. Таким образом, сумма выдаваемого "кредита" может достичь 1000 манатов. После ввода данных необходимо указать номер телефона, на который придет сообщение со специальным кодом. После ввода кода на автомате, вам выдаются деньги.

Эксперты сообщают, что на самом деле эта система очень опасна, так как не известно, кто проводит эти операции, и где хранятся ваши данные.

Соответствующие структуры начали расследование по данному вопросу, и в ближайшее время общественность будет подробно проинформирована об итогах расследования.