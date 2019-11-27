https://news.day.az/society/1179993.html Скончался еще один студент БГУ
Скончался еще один студент БГУ
Скончался еще один студент Бакинского Государственного Университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, студент первого курса географического факультета Васиф Гаджиев скончался в результате сердечного приступа.
Как сообщили близкие студента, приступ у Васифа случился во время игры в футбол.
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