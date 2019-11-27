Скончался еще один студент Бакинского Государственного Университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, студент первого курса географического факультета Васиф Гаджиев скончался в результате сердечного приступа.

Как сообщили близкие студента, приступ у Васифа случился во время игры в футбол.

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