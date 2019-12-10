Когда-то Азербайджан был частью огромной страны под названием СССР. Было единым все, в том числе народное хозяйство. Азербайджан и в те времена был одной из передовых республик, ему и в годы советских пятилеток было что показать и чем похвастать. Не удивительно, что павильон Азербайджана на ВДНХ (первоначальное название Всесоюзная сельскохозяйственная выставка), начавшей формироваться в середине 30-х годов прошлого столетия, оказался одним из самых богатых и интересных.

Азербайджанский павильон, под номером 14-ть, открылся в 1939 году. И сразу привлек к себе внимание прекрасным архитектурным решением, богатством убранства и разнообразием экспозиции.

Удивление начиналось уже со входа. Главный фасад украшал 16-метровый двухколонный портик, декорированный народными узорами, золочеными решетками и орнаментальной росписью по золоту с изображением виноградных лоз. На фризе портика располагалась надпись "Азербайджанская ССР" на азербайджанском и русском языках. Окна павильона украшали шебеке. Композиция была выполнена в стиле старинной национальной архитектуры, сочетавшейся с формами сталинской эпохи. Получился стиль, в который гармонично вписались формы и элементы, которые хорошо знакомы нам по Дворцу Ширваншахов в Баку, Дворцу шекинских ханов и другим памятникам старины. Перед авторами этого чуда, архитекторами Садыхом Дадашевым и Микаилом Усейновым ставилась непростая задача сделать павильон народным и в то же время монументальным и торжественным. И, конечно, узнаваемым.

В экспозиции демонстрировались достижениям Азербайджанской ССР в сфере промышленности, особенно нефтяной, животноводства, шелководства, растениеводства, сельского хозяйства, а также культуры, искусства и быта.

В 1941 году выставка была закрыта в связи с началом Великой Отечественной войны. В 1950-1954 годах выставочный комплекс был реконструирован и открыт 1 августа 1954 года. В 1956 году ВСХВ была разделена на сельскохозяйственную и промышленную, а в 1959 году вновь объединена уже под названием Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).

Азербайджанский павильон был серьезно перестроен, однако архитекторы постарались сохранить национальный колорит, а еще пристроили к зданию оранжерею. В оранжерее выращивались растения, привезенные из Азербайджана, а в бассейне, располагавшемся по центру, плескалась рыба из Каспийского моря.

В 1964 году на ВДНХ произошли большие изменения - были ликвидированы национальные павильоны, а их здания отданы под отраслевые экспозиции. Павильону "Азербайджан" досталась вычислительная техника.

В 1967 году портик был скрыт модернистским металлическим коробом. При этом, к счастью, архитектура фасада не была повреждена, уникальная лепка и резьба лишь была прикрыты металлом. Правда, внутренние помещения были полностью перестроены. А в 1992 году, после развала СССР павильон Азербайджана был превращен в торговый объект Всероссийского выставочного центра. Через двадцать лет, в 2013 году тут даже действовал небольшой музей восковых фигур.

В 2014 году правительство Москвы предложило бывшим советским республикам отремонтировать свои бывшие национальные павильоны за собственный счет. Конечно же, Азербайджан не упустил такой возможности.

А дальше началось самое интересное.

В том же году была демонтирована металлическая "крышка", скрывавшая красоту. В 2016 году павильону была возвращена и первоначальная тематика, и он был официально передан Азербайджану.

Как сообщали российские СМИ, документ о сдаче здания в аренду на 50 лет с оплатой 1 рубль в год подписали глава московского департамента городского имущества Владимир Ефимов и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков. Также Азербайджан получил земельный участок под здание. Площадь помещений павильона оценивается более чем в 1967 квадратных метров.

В октябре 2018 годна по приглашению Фонда Гейдара Алиева Баку посетили представители Мосгорнаследия, ВДНХ и реставраторы. В ходе обсуждений было решено вернуть на прежние места важные достопримечательности - скульптуры "Чобан" и "Азербайджанка", красовавшиеся некогда перед павильоном №14.

Было также решено с целью возвращения зданию исторического облика восседать две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, элементы мозаики и фрагменты мраморной облицовки стен и колонн, отреставрировать витражи-шебеке, гранитные парадные лестницы, керамический декор главного фасада и многие другие элементы.

Все работы были проведены при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Реставрация началась в 2017 году. Для этого были приглашены лучшие специалисты Азербайджана и России - архитекторы, художники, реставраторы и так далее. В июле этого года министерство экономики Азербайджана приняло решение выделить 1,8 млн. манатов на проведение дополнительных ремонтно-восстановительных работ.

Открытие обновленного павильона "Азербайджан" на ВДНХ состоялось 23 ноября. В церемонии принимали участие находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Сегодня павильон "Азербайджан" вернул свой прежний облик. В экспозиции произошли и заметные изменения. Посетители получили возможность познакомиться с достижениями индустрии и сельского хозяйства, с историей, культурой традициями азербайджанского народа, узнать многое о современное независимом Азербайджане.

В результате продолжавшейся в течение года напряженной работы были полностью восстановлены мраморные полы, колонны, стены и узоры на потолке, библиотека и оранжерея. Посетителей также ожидают сюрпризы. Так, одна из находок удивила и реставраторов. В ходе восстановления металлических конструкций был обнаружен зарытый в землю фонтан. Его извлекли и восстановили, в настоящее время фонтан установлен в павильоне "Азербайджан".

В постоянном экспозиционном зале представлены национальная музыка, образцы ковроткачества, ремесленничества. Кроме того, в павильоне экспонируются работы известных азербайджанских художников. В экспозиции также представлена информация об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве. Есть также зона туризма, представляющая собой презентацию туристических возможностей Азербайджана.

Большой интерес представляет зона "Торговый дом", где выставлена продукция, производимая в Азербайджане. Например, таких известных производителей, как "Aznar", "Azersun Holding", "Ширванские вина ", "Gazelli Qrup", ООО "Gilan", "Исмаиллы Шараб -2", "Xurcun", "Viva" и других.

Отметим, что накануне открытия павильона Фонд Гейдара Алиева издал книгу, посвященную истории объекта. В книге содержатся различные материалы, архивные фотоснимки, хроника проделанных здесь комплексных реставрационных работ.

Возрожденный павильон "Азербайджан" на ВДНХ - это лучшая презентация страны и возможность рассказать о ней россиянам самое главное. Восстановленный благодаря усилиям возглавляемого Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева, этот павильон стал прекрасным символом расцвета нашей страны и стремительно развивающихся отношений между Азербайджаном и Россией.

Лейла Таривердиева