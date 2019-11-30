Продолжается осуществление необходимых мер в направлении реконструкции дороги, разрушенной в результате оползня в поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку.

Об этом в субботу сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.

По его словам, реконструкция дороги займет несколько месяцев.

"В настоящее время наряду с ремонтными работами также проводится геологическая разведка, что направлено на пресечение возможных происшествий в будущем. В результате оползня грунт перекрыл улицу "Байыловская бухта". Предпринимаются меры для восстановления движения по этой улице.

Помимо этого, для снижения тяжести горного склона вывозится грунт с территории. По результатам проведенных геолого-разведывательных работ будут выявлены процессы, которые проходят под землей. Этот процесс займет несколько месяцев", - сказал Наджафли.

Он добавил, что по окончанию разведывательных работ будет установлена точная причина оползня.