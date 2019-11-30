Госагентство сказало, сколько займет реконструкция дороги в Бибиэйбате
Продолжается осуществление необходимых мер в направлении реконструкции дороги, разрушенной в результате оползня в поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку.
Об этом в субботу сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.
По его словам, реконструкция дороги займет несколько месяцев.
"В настоящее время наряду с ремонтными работами также проводится геологическая разведка, что направлено на пресечение возможных происшествий в будущем. В результате оползня грунт перекрыл улицу "Байыловская бухта". Предпринимаются меры для восстановления движения по этой улице.
Помимо этого, для снижения тяжести горного склона вывозится грунт с территории. По результатам проведенных геолого-разведывательных работ будут выявлены процессы, которые проходят под землей. Этот процесс займет несколько месяцев", - сказал Наджафли.
Он добавил, что по окончанию разведывательных работ будет установлена точная причина оползня.
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