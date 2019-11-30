Народная артистка Азербайджана, эстрадная певица Айгюн Кязимова понесла тяжелую потерю.

Как передает Day.Az со ссылкой на News24.az скончался вышедший неделю назад на свободу брат певицы Кязим Кязимов.

Отметим, что Кязимов Кязим Алескер оглу был обвинен по статьям 178.3.2 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) и 178.2.4 (Мошенничество) УК АР.

Allah rəhmət eləsin!