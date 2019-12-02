https://news.day.az/society/1181192.html В Баку женщина за рулем врезалась в автомобиль посольства - ФОТО
В Баку женщина за рулем врезалась в автомобиль посольства - ФОТО
Один человек пострадал в результате ДТП в Насиминском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Гасана Алиева.
Согласно информации, 34-летняя Исмаилова Фаргана Совет гызы, управляя автомобилем Changan, совершила резкий поворот на большой скорости. В результате возник занос и автомашина опрокинулась на "Toyota", припаркованную у посольства Ирака. Ф.Исмаилова госпитализирована в горбольницу №1.
Отметим, что "Toyota" является служебным автомобилем иракского диппредставительства.
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