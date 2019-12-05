Азербайджанка избрана депутатом в Швеции.

Об этом сообщил руководитель действующей в Швеции организации "Во имя Азербайджана" Надир Голленбранд, передает Day.Az.

По его словам, 26-летняя Айлин Фазелиан избрана депутатом от социал-демократической партии Швеции, а ее 34-летняя сестра Айдан Керимли - членом муниципального консультационного совета партийного центра в провинции Вестра-Геталанд.

"Отмечу, что азербайджанка впервые избрана депутатом в европейской стране", - подчеркнул Н.Голленбранд.