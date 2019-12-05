https://news.day.az/society/1182463.html Азербайджанка избрана депутатом в Швеци
Азербайджанка избрана депутатом в Швеци
Азербайджанка избрана депутатом в Швеции.
Об этом сообщил руководитель действующей в Швеции организации "Во имя Азербайджана" Надир Голленбранд, передает Day.Az.
По его словам, 26-летняя Айлин Фазелиан избрана депутатом от социал-демократической партии Швеции, а ее 34-летняя сестра Айдан Керимли - членом муниципального консультационного совета партийного центра в провинции Вестра-Геталанд.
"Отмечу, что азербайджанка впервые избрана депутатом в европейской стране", - подчеркнул Н.Голленбранд.
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