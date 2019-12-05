Завтра в Азербайджане в один день будет высажено 650 тысяч деревьев. На всех территориях, где планируется сажать деревья, завершены работы, вырыты лунки и доставлены саженцы.

Об этом сказала глава пресс-службы министерства экологи и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что кампания по посадке деревьев, которая будет осуществлена по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и приурочена к 650-летнему юбилею гениального поэта Имадеддина Насими, охватит все регионы республики: "В кампании, нацеленной на пропаганду на международной арене поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивания его памяти, популяризации литературного и культурного наследия Азербайджана, примут участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур".

По ее словам, высаживание в один день 650 тысяч деревьев расширит зоны озеленения, уменьшит влияние изменений климата, являющегося глобальной проблемой для всего человечества, и предотвратит засоление почв: "Верим, что этой акцией будет заложена основа благородной традиции, направленной на единение людей вокруг подобных инициатив".