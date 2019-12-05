Кабинет министров Азербайджана прокомментировал перенос выходных дней в конце декабря, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении, в соответствии с данным решением, граждане будут отдыхать 31 декабря и 1 - 6 января 2020 года: "28 и 29 декабря будут рабочими днями. Объединение выходных и праздничных дней сделает непрерывным отдых граждан. Объявление решения о перенесении выходных дней за месяц позволит удобно спланировать отдых тем, кто намеревается предпринять поездки в праздничные дни".

Кроме того, в 2020 году, во время праздника Новруз нерабочими будут пять дней - 20 - 24 марта, 24 и 25 мая также объявлены нерабочими днями в связи с праздником Рамазан, а 31 июля и 1 августа - в связи с праздником Гурбан байрамы.