https://news.day.az/society/1182741.html Азербайджанец назначен на высокий пост в Пентагоне - ФОТО
Азербайджанец назначен на высокий пост в Пентагоне - ФОТО
Проживающий в Америке уроженец села Нехрем Бабекского района Азербайджана Наими Амирал назначен на высокий пост в американской армии.
Информацию об этом распространил эксперт-исследователь по делам диаспоры Эльнур Эльтюрк, передает Day.Az.
Проходящий службу в Военно-морских силах Соединенных Штатов наш соотечественник, командир Наими Амирал по прозвищу "Джон" будет руководить отделом по связям с Европой и НАТО в Главном офисе ВМС США в Пентагоне.
Его кандидатура подтверждена Сенатом США 22 ноября 2019 года.
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