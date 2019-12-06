Проживающий в Америке уроженец села Нехрем Бабекского района Азербайджана Наими Амирал назначен на высокий пост в американской армии.

Информацию об этом распространил эксперт-исследователь по делам диаспоры Эльнур Эльтюрк, передает Day.Az

Проходящий службу в Военно-морских силах Соединенных Штатов наш соотечественник, командир Наими Амирал по прозвищу  "Джон" будет руководить отделом по связям с Европой и НАТО в Главном офисе ВМС США в Пентагоне.

Его кандидатура подтверждена Сенатом США 22 ноября 2019 года.

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