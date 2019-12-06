Агджабединцы, с большим воодушевлением встретившие инициативу Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по высаживанию 650 тысяч деревьев за один день по случаю 650-летнего юбилея поэта и мыслителя Насими, с активно участвуют в широкомасштабной акции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе великодушной акции в районе сажают тысячи лиственных и хвойных деревьев.

Деревья высаживают на участке автомагистрали Мингячевир-Бахрамтепе, проходящей через Агджабединский район.

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