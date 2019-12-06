С точки зрения организации работ, количества посаженных деревьев, применении системы капельного орошения в рамках инициативы по посадке 650 тысяч деревьев в один день, в связи с 650-летним юбилеем великого поэта Насими, особо отличились Сабирабадский, Шамахинский, Исмаиллинский районы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, каждый, кто присоединился к этой благородной инициативе и посадил дерево, с гордостью будет вспоминать этот день.

"Согласно соответствующему распоряжению Президента Ильхама Алиева 2019 год объявлен в Азербайджане "годом Насими". В рамках этой программы проведены многочисленные и разнообразные мероприятия. Наряду с этими мероприятиями, большим вкладом, с этой точки зрения, стала инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев за один день. Следует отметить, что ежегодно в стране высаживаться сотни тысяч деревьев. Но эта инициатива сплотила всех вокруг единой идеи, продемонстрировав национальную солидарность. Все присоединились к этой инициативе - начиная с таких крупных компаний как SOCAR, BP и заканчивая рядовых людей. В этой масштабной акции приняли участие жители свыше 80 районов страны независимо от возраста и профессии", - сказала Ибрагимова.

"Для реализации этой инициативы в министерстве экологии и природных ресурсов был создан специальный штаб, задействована большая группа во главе с заместителем министра Фирдовси Алиевым. Определение территорий для посадки, выбор саженцев в соответствии с местными климатическими условиями, их транспортировка на место посадки - все это было реализовано в результате деятельности группы.

Также следует отметить, что в будущем мероприятия по посадке деревьев будут продолжены в осенние месяцы во всех регионах", - сказала Ирада Ибрагимова.