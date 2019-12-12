Завершился конкурс, объявленный решением Национального совета по телевидению и радиовещанию Азербайджана о проведении конкурса с 12 ноября по 12 декабря 2019 года в связи с открытием нового общереспубликанского радиоканала на частоте 102,0 МГц для вещания в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Совет, в рамках конкурса документы для участия представили пять претендентов - ООО "Центр анализа и информации Реал", ООО TV Media Azerbaijan, ООО "Студия Баланс", ООО İNS ÇM и ООО OMD Azerbaijan.

Согласно статье 19.1 закона Азербайджана "О телерадиовещании", Национальный совет по телевидению и радиовещанию должен вынести решение о результатах конкурса по истечении 30 дней после завершения конкурса.