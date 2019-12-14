https://news.day.az/society/1185459.html В Баку горит рынок - ВИДЕО
В Баку горит рынок - ВИДЕО
В Баку горит рынок.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на службу "112" поступило сообщение о пожаре на территории, именуемой "рынок 3-го микрорайона" в Насиминском районе.
К месту происшествия тут же прибыли спасательные силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска. В настоящее время ведется борьба с пожаром.
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