https://news.day.az/society/1187341.html В Сумгайыте перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Сумгайыте перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 5 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города Сумгайыт водитель автомобиля, дабы не сбить собаку, сделал маневр, но автомобиль сошел с дороги и перевернулся.
В результате аварии - Сулейманов Бейляр Искендер оглу (1938 г.р.), Мамедов Хайман Гочали оглу (1964 г.р.), Эйвазов Физули Балага оглу (1960 г.р.), Гусейнов Гусейнага Миргусейн оглу (1958 г. Р.) и Зейналов Ильгар Аладдин оглу (1988 г.р.) были доставлены в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести.
Ведется расследование.
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