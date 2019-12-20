На дороге Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 5 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города Сумгайыт водитель автомобиля, дабы не сбить собаку, сделал маневр, но автомобиль сошел с дороги и перевернулся.

В результате аварии - Сулейманов Бейляр Искендер оглу (1938 г.р.), Мамедов Хайман Гочали оглу (1964 г.р.), Эйвазов Физули Балага оглу (1960 г.р.), Гусейнов Гусейнага Миргусейн оглу (1958 г. Р.) и Зейналов Ильгар Аладдин оглу (1988 г.р.) были доставлены в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести.

Ведется расследование.