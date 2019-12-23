В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Низаминском районе.

Жительницу района М.Н. и ее дочь (2016 г.р.) сбил автомобиль. Ребенок скончался на месте происшествия. Мать помещена в клинический медицинский центр №3.

По факту ведется расследование.

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