https://news.day.az/society/1188007.html В Баку автомобиль сбил насмерть женщину с ребенком
В Баку автомобиль сбил насмерть женщину с ребенком
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Низаминском районе.
Жительницу района М.Н. и ее дочь (2016 г.р.) сбил автомобиль. Ребенок скончался на месте происшествия. Мать помещена в клинический медицинский центр №3.
По факту ведется расследование.
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