ЧП в средней школе в Евлахе, есть пострадавший - ФОТО

В Евлахском районе Азербайджана произошло ЧП в котельной школы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент был зарегистрирован в средней школе №1. В результате взрыва в котельной охранник школы Рамиз Гулиев получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавший был доставлен в больницу. В связи с тем, что инцидент произошел вечером никто из учителей либо учеников не пострадал.