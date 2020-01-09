https://news.day.az/society/1192601.html ЧП в средней школе в Евлахе, есть пострадавший - ФОТО
ЧП в средней школе в Евлахе, есть пострадавший - ФОТО
В Евлахском районе Азербайджана произошло ЧП в котельной школы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент был зарегистрирован в средней школе №1. В результате взрыва в котельной охранник школы Рамиз Гулиев получил травмы различной степени тяжести.
Пострадавший был доставлен в больницу. В связи с тем, что инцидент произошел вечером никто из учителей либо учеников не пострадал.
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