https://news.day.az/society/1193946.html В Баку водитель автобуса вернул пассажиру утерянные деньги и золотые украшения - ФОТО

В Баку водитель автобуса вернул пассажиру утерянные деньги и золотые украшения - ФОТО

Общество, 14 января 2020 15:40 590

Несколько дней назад водитель маршрутного автобуса №49 Сахиб Гулиев вернул пассажиру утерянные документы, 1200 манатов, 3000 долларов и золотые украшения. 

В связи с этим С.Гулиев был приглашен в Бакинское транспортное агентство, передает Day.Az со ссылкой на bna.az.

За проявленную внимательность и честность он был награжден благодарственным письмом и премией.

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