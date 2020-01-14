https://news.day.az/society/1193946.html В Баку водитель автобуса вернул пассажиру утерянные деньги и золотые украшения - ФОТО
В Баку водитель автобуса вернул пассажиру утерянные деньги и золотые украшения - ФОТО
Несколько дней назад водитель маршрутного автобуса №49 Сахиб Гулиев вернул пассажиру утерянные документы, 1200 манатов, 3000 долларов и золотые украшения.
В связи с этим С.Гулиев был приглашен в Бакинское транспортное агентство, передает Day.Az со ссылкой на bna.az.
За проявленную внимательность и честность он был награжден благодарственным письмом и премией.
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