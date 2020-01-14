В Баку водитель автобуса вернул пассажиру утерянные деньги и золотые украшения - ФОТО

Несколько дней назад водитель маршрутного автобуса №49 Сахиб Гулиев вернул пассажиру утерянные документы, 1200 манатов, 3000 долларов и золотые украшения.

В связи с этим С.Гулиев был приглашен в Бакинское транспортное агентство, передает Day.Az со ссылкой на bna.az.

За проявленную внимательность и честность он был награжден благодарственным письмом и премией.