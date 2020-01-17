На крупном проспекте в Баку снижен скоростной лимит

С сегодняшнего дня допустимый предел скорости на проспекте Гейдара Алиева (от станции метро "Кероглу" до Мардакянского шоссе) в Баку с целью обеспечения безопасности движения на обеих полосах снижен до 110 км/ч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, в связи с этим на других полосах движения пределы скорости будут регулироваться соответственно.

Напомним, что Бакинское транспортное агентство положительно отреагировало на соответствующее обращение Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров, соответствующие структуры дали положительные заключения, согласно которым, и с 17 февраля 2020 года будет обеспечено снижение скоростных пределов. А до этого были решены необходимые технические вопросы.