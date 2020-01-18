Руководствуясь пунктом 3 статьи 41 Устава Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост президента АФФА, передает Day.Az со ссылкой на сайт АФФА.

Выборы пройдут 28 января на очередной Конференции АФФА.

Напомним, что Ровнаг Абдуллаев в первый раз был избран президентом АФФА в 2008 году, во второй раз - в 2012, в третий раз - в 2016 году.