В Азербайджане утвержден порядок участия лиц с инвалидностью в экзаменах - ИНСТРУКЦИЯ
Совет директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана утвердил инструкцию по созданию благоприятных условий для участия в выпускных и вступительных экзаменах несовершеннолетних лиц с инвалидностью или ограниченными физическими возможностями.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, в инструкции отражены категории несовершеннолетних лиц с инвалидностью или ограниченными физическими возможностями, принимающих участие в экзаменах, используемые основные понятия, описание условий, созданных для участия несовершеннолетних лиц с инвалидностью в выпускных и вступительных экзаменах, а также другие вопросы.
С Инструкцией можно ознакомиться по ссылке.
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